Depremzedeler Van'da kayak yaparak acı günleri unutmaya çalıştı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'da misafir edilen depremzedeler için kayak etkinliği düzenlendi.

HABERDE İNSAN 25.02.2023, 14:58 25.02.2023, 15:15
Depremzedeler Van'da kayak yaparak acı günleri unutmaya çalıştı

Depremden etkilenen Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'dan kendi imkanları veya kurumların yardımıyla kente gelen ailelerin barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

Misafir edilen ailelerin yaralarının sarılması için çalışma yürüten İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gevaş Gençlik Merkezince, yaşadıkları travmayı unutmaları için depremzedelere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, aralarında çocukların da olduğu 70 depremzede, Abalı Kayak Merkezi'nde kayakla buluşturuldu.

Aileler, kendileri için hazırlanan kayak merkezinin bir bölümünde kızaklarla kaydı, yürüyüş yaptı ve müzik dinletisi eşliğinde depremin etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

Çocuklar için palyaçoların çeşitli oyunlar sergilediği merkezde ailelere ikramlarda bulunuldu.

Ailesiyle Malatya'dan gelen Haldun Asilbay, AA muhabirine, Van'da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Asilbay, "Allah, Vanlı hemşehrilerimizden razı olsun. Yanımıza gelemeyenler telefonla arayarak bir ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Bu etkinlik en çok çocuklar için güzel oldu. Çünkü psikolojik olarak etkilenmişlerdi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Kahramanmaraşlı Süleyman Bozoğlu, depremde evleri yıkıldığı için kente gelmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Van halkının kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Bozoğlu, "Çadırda 8 gün kaldık. Kızımız 15 aylık ve hava soğuduğu için buraya geldik. Şimdi de kayak merkezindeyiz. Çok güzel. Orada yaşananları, evimizi, eşyalarımızı, yakınlarımızı unutmayacağız ama yeni hayata da alışacağız. Allah bir daha böyle felaketleri hiç kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Çocuklardan Şevval Er de "Malatya'da çok kötü şeyler yaşadık ama Van'a gelince her şey iyileşmeye başladı. Burada okula, tiyatroya gittim, kayak yaptım. Burada sanki hiç deprem yaşamamış gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

"Kayak merkezimizi bugün depremzedelerimiz için açtık"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi sorumlusu Oya Orhun, depremzedeleri farklı etkinliklerle buluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yeterince kar yağmadığı için açılmayan kayak merkezini depremzedeler için açtıklarını belirten Orhun, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimizi bugün depremzedelerimiz için açtık. Farklı çalışmalar da hazırlandı. Umarım bugün depremzede kardeşlerimize böyle nefes aldırabilmişizdir. Şu an 70 misafirimiz var. Genellikle Malatya, Gaziantep, Hatay'dan gelenler var. Fakat çoğunluk Gaziantep ve Malatya. Özellikle çocuklarımızın sürekli takipçisi oluyoruz."

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan da "Gönüllü gençlerle, müzik grubumuzla, palyaçomuzla, Hacivat-Karagöz ile güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Gün boyu buradayız. Bu organizasyonun en büyük amacı bir nebze de olsa ailelerin streslerini atabilmelerini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.AA

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