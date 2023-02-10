Depremzede Milisoğlu: “Şehadet getirip ölmeyi bekledik””

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Malatya’dan gelen depremzedeler Van’ın Erciş ilçesindeki KYK yurtlarına yerleştirildi.

HABERDE İNSAN 10.02.2023, 17:19
Depremzede Milisoğlu: “Şehadet getirip ölmeyi bekledik””

Erciş’e gelen depremzedeler bir taraftan depremin acılarını unutmaya çalışırken deprem anında yaşadıklarını ise İHA muhabirine anlattılar. Depreme kızları ve torunlarıyla yakalanan Aynur Karaca, “Malatya'dan geliyoruz. Gece depreminde çok korktuk. Dışarı kendimizi zor attık. Ne olduğunu da anlamadık. Korkudan ne yapacağımızı bilmedik. Her birimiz bir yana savrulduk.

İkinci depremde de bir sürü misafir vardı. En az 10 çocuk vardı. Bütün din kardeşlerimiz ve komşularımız ınhepsi göçük altında kaldı. Kar, fırtına bayağı bir perişan olduk. Dışarıda kendi imkanımızla çadır kurduk. Onların içinde yaşadık. 3 gün boyunca ateş yaktık tenekelerin içinde. Çocuklara ekmek bulduysak yediler, bulmadıysak aç kaldılar. Buraya da akrabalarımız vardı. Onların sayesinde çağırdılar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Getirdiler bizi buraya. Buradaki insanlar çok iyi karşıladı. Allah bin kere razı olsun buradaki insanlardan. Çok şükür. Allah razı olsun. Kafamızı koyacak bir yer verdiler, aş verdiler.

Erciş halkı depremi yaşadığı için bizi daha iyi anladılar. Daha iyi davrandılar. Daha iyi karşıladılar. Bize sahip çıktılar. Erciş insanlarına teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah bin kere onlardan razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Yardımcı oluyor bize. Allah razı olsun herkesten. Bütün din kardeşlerimize de yardımcı olsunlar. Onları da kurtarsınlar. Göçük altlarında kalanların da Allah yardımcısı olsun” dedi.

“Şehadet getirip ölmeyi bekledik”
Depremden kurtulan Ferhat Milisoğlu ise depreme Malatya'da yakalandığını belirterek, “Malatya'da iki büyük deprem yaşadık. Maalesef ilk depremi gece saat 04.17 sıralarında yaşadık. Öleceğiz zannettik. Kurtulacağımızı hiç beklemiyorduk. Şehadet getirip ölmeyi bekledik. Deprem bittikten sonra herkes tabii can havliyle kendini dışarı attı.

Biz üçüncü kattaydık kendimizi dışarı attık. Müstakil bir ev vardı. Oraya sığındık. Öğlen tekrar ikinci sefer vurdu. Kaçacak yer yoktu. Çok korktuk. Yaklaşık üç gün boyunca dışarıda kaldık. Üç gün boyunca arabanın içinde yattık. Sürekli deprem oluyor. 3 günün sonunda buranın KYK yurdunun depremzedelere kucak açtığını duyduk. Van’ın Erciş ilçesine geldik. Buraya yerleştik. Sağ olsunlar bizi kapıda güler yüzle karşıladılar. Gerek KYK müdürü olsun, gerek personelleri olsun, gerek Erciş halkı olsun 2 gündür buradayız. 2 gündür sürekli geliyorlar ziyaretimize, halimizi hatırımızı soruyorlar. Her türlü ihtiyaç malzemelerini getiriyorlar.

Allah bin kere razı olsun devletimizden ve milletimizden, burada kendimizi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Şu anda kesinlikle bize yabancılık çektirmiyorlar. Doğu insanının misafirperver ve iyi insanlar olduğunu biliyordum, şu iki gün boyunca bunu bir kez daha ispat ettiler. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, sağ kurtulanlara çok çok geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle bir felaketi nasip etmesin. Şu an kurtulduğumuza seviniyoruz ama geride kalanlar adına gerçekten üzülüyoruz.

Bu kötü günler elbet geçecek. Bu da hep birlikte el ele vermekle olacak. Halkımız sağ olsun her zaman yanımızdadır, devletimiz yanımızdadır. Düşenin halinden yine düşen anlıyor. Bir kaç yıl önce Van Erciş'te de büyük bir deprem oldu. O zaman da insanlarımız hayatını kaybetmişti. Onlar bizim halimizden anladıkları için ilk yardıma koşan yine onlar oldu. Teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.İHA

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