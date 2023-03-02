Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Yaşanan depremin ardından ailesiyle Malatya'dan Muradiye ilçesinde kaymakamlık tarafından tahsis edilen lojmanlarda misafir edilen Ruken Karataş’a, eğitim gördüğü Gazi İlkokulunda doğum günü sürprizi yapıldı.

Belediye görevlileri tarafından Karataş ve diğer çocuklar için hazırlanan yaş pasta, süslenen sınıfa getirildi. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Polat, Karataş ailesi, öğretmenler ve diğer çocukların katılımıyla pasta kesilerek Ruken Karataş'ın doğum günü kutlandı.

Burada konuşan Kaymakam Melih Aydoğan, depremzede Ruken Karataş için doğum günü organize ettiklerini belirterek, “Depremzede çocuğumuz ile birlikte pasta keserek çeşitli hediyeler verdik. Bu güzel anıyı tüm çocuklarımız ile yaşamış olduk. Emeği geçen öğretmenlerimize ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğum günü kutlanan Ruken Karataş ise "Malatya'da deprem olduğu için Van’a geldik. Bugün kaymakam amca ve arkadaşlarım doğum günümü kutladı. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.İHA