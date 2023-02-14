Depremzede Asmin’e doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşadığı Gaziantep'ten Van’a gelen Asmin Sertkal isimli depremzede için sürpriz doğum günü kutlandı.

HABERDE İNSAN 14.02.2023, 17:07
Depremzede Asmin’e doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 10 il etkilendi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları ise son sürat devam ediyor. Depremlerde evleri hasar gören 170 depremzede aile, Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nde misafir ediliyor.

Misafir edilen ailelerin çocukları için Edremit Belediyesince özel oyun alanı oluşturuldu. Oluşturulan oyun alanının açılışına AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say katıldı. Düzenlenen açılış töreninde 13 yaşına giren Asmin Sertkal’a ise doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasını kesen küçük Asmin büyük mutluluk yaşadı.

Programda konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Uygulama Oteli’nde depremde etkilenen aileleri misafir ettiklerini belirtti. Edremit Belediyesi olarak burada vakit geçiren çocukların eğlenebileceği bir ortam oluşturduklarını ifade eden Başkan Say, “İnşallah bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Rabbim ülkemizi büyük belalardan ve sıkıntılardan korusun. İlimize gelen afetzede hemşehirlerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.

“Başka yerde başka insanlarla beraber kutladım”
Doğum günü sürpriziyle çok mutlu olduğunu dile getiren Asmin Sertkal ise “Bu süreçte ailem yanımda oldu. İlk defa evden uzak doğum günümü kutluyorum. Daha önce akrabalarımla kutluyordum. Bu kez başka yerde başka insanlarla beraber kutladım. Bu da insana farklı bir duygu yaşatıyor” diye konuştu.

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