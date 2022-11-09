Depremin üzerinden 11 yıl geçti, acılar halen taze…

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerde kahramanlık örneği gösteren AFAD personeli Taner Eltutan, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen o acı günleri unutamadığını söyledi.

HABERDE İNSAN 09.11.2022, 12:06
Depremin üzerinden 11 yıl geçti, acılar halen taze…

Van'da 23 Eylül 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılırken, aradan geçen 18 günün ardından bu kez 9 Kasım 2011 tarihinde 5,6 şiddetinde ikinci bir depremle sarsılmıştı. Aradan geçen 11 yılın ardından hala o günü unutamayan Eltutan, depremlerde AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri olarak görev yapıyordu. Hem Van'da hem de Erciş ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yürütmüş Ertutan, ekibiyle birlikte çok sayıda canı enkaz altında çıkarmıştı. Depremde canlı çıkarılan her bir vatandaş için sevinç gözyaşlarına boğulduklarını anlatan deprem kahramanı Eltutan, hayatını kaybedenler için de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

“Sabaha kadar kurtarma faaliyetlerimizi sürdürmüştük”
İHA muhabirine konuşan AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan, insanların 7,2 büyüklüğündeki depremin etkisinden çıkarak evlerine geçmeye başladığını, ancak 9 Kasım tarihide ikinci bir depremin meydana geldiğini belirtti. Kendisinin deprem sırasında evde olduğunu, çocuklarını ve eşini ailesine bırakarak enkazda kalanların yardımına koştuğunu ifade eden Eltutan, “Sahada arama kurtarma faaliyetlerine başladık. İlk etapta Aslan Otelinde çalışma başlattık. Burada yaralanan ve hayatını kaybedenler vardı. Daha sonra ise Bayram Otelindeki çalışmalara destek verdik. O dönemde AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri olarak görev yapıyordum. O gece sabaha kadar kurtarma faaliyetlerimizi sürdürmüştük” dedi.

“O günler çok kötüydü”
Canlı kurtulan her bir vatandaş için sevinç gözyaşlarına boğulduklarını dile getiren Eltutan, “Ancak enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler bizleri duygusal açıdan etkiliyordu. Temennimiz ne ilimiz ne ülkemiz ne de dünyanın herhangi bir yerinde bu tip afetler yaşanmasın. Bu afetleri yaşayanlar bunun acısını ömür boyu unutamıyor. Bizler enkazda çalışanlar olarak o insanların acısını yakından gördük. Bu işe meslek olarak baksanız bile, enkaz altında kalmış yaralı veya vefat edenlerle empati kuruyorsunuz. Onu bir yakınınıza veya sevdiğinize benzetiyorsunuz. Bu da duygusal anlamda ciddi yıpranmalara sebep oluyor” diye konuştu.

“Dünya literatüründe büyük bir başarıdır”
Meydana gelen her iki depremde AFAD ekipleri olarak büyük işler yaptıklarını ifade eden Eltutan, dünya literatüründe büyük bir başarı olan 252 vatandaşı da enkaz altında canlı olarak kurtarmayı başardıklarını kaydetti.İHA

Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10