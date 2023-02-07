Depremin acısını yaşayan Vanlılar, depremzedeler için yardıma koşuyor

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşayan kent sakinleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için imkanlarını seferber ediyor.

Dünden bu yana onlarca tır yardımın deprem bölgesine gönderildiği Van'da, Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi ürünler temin eden vatandaşlar, yardım toplama merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Görevliler tarafından tek tek ayrılarak kolilenen ve tırlara yüklenen yardımlar, dualarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Atatürk Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda sürdürülen çalışmalara katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yediden yetmişe herkesin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Depremzedelerle bir gönül köprüsü kurduklarını anlatan Aydın, "Battaniye, mont, bere, ekmek, bebek maması, ısıtıcı, su gibi malzemeler toplanıyor. İlkyardım tırlarımız yola çıktı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için herkesi yardım yapmaya davet ediyoruz. Oraya ulaşmamız gerekiyor. Bu enkazı hep beraber kaldıracağız." diye konuştu.

Yardım gönüllüsü Halit Baran da "Depremi yaşayan bir halkız. Depremi yaşayan bilir. Allah bir daha yaşatmasın. Türkiye için ayaktayız. Onlara bir vefa borcumuz var. Gönlümüz onlarla beraber." ifadelerini kullandı.AA