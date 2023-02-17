Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülke genelinde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl genelinde olduğu gibi Van YYÜ yerleşkesinde bulunan Kampüs Camii’nde de vefat edenler için dualar edildi. Cemaat kılınan cuma namazının ardından vefat edenler için gıyabi cenaze namazı da kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Özalp ilçe genelinde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Namazdan sonra Özalp Belediyesi tarafından kandil nedeniyle simit dağıtıldı.İHA