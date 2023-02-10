Depremde hayatını kaybeden Vanlı asker son yolculuğuna uğurlandı
Hatay’daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş İskender Kahraman, memleketi Van’ın Gürpınar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Kahraman’ın cenazesi, Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine; Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 6’ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Van jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Taşdemir, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Samet Ali Kılıçoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.İHA
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