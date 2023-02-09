Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrenci Özalp’te toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden Özalp ilçesi Kaşıkara Mahallesi'nde ikamet eden ve Muş'ta üniversite okuyan öğrencisi Yusuf Etiker, memleketi Özalp’te toprağa verildi. Etiker’in abisi Asker Etiker, kardeşinin Kahramanmaraş’a gittiğini bildikleri için depremden hemen sonra aramaya başladıklarını belirterek, “Yusuf’un orada olduğunu biliyorduk hem aradık ama telefona cevap vermiyordu.

1-2 saat aradık ama cevap alamadık. Sonra telefonuna ulaşılamadı. Kardeşim Yusuf, Muş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami Bilimler Bölümünde okuyordu. Medresede kalıyordu. Medresenin programı için önce Konya’ya oradan Kayseri ve Adana'ya geçtiler. Akşam Kahramanmaraş’a geçti. Haber alamayınca babam ve akrabalarımız ile Kahramanmaraş'a gittik.

Kendi imkanlarımız ile 2 kişiyi enkazdan çıkardık ama binanın yıkılma tehlikesi olduğu için beklemek zorunda kaldık. Daha sonra Fransız bir ekip geldi ve kardeşimin cansız bedenini aldık. Ülke olarak çok büyük bir acı yaşıyoruz. Orada ölenlerin hepsi kardeşimizdir. Allah olanlara rahmet eylesin, kalanlara sabır, yaralılara ise acil şifalar versin” dedi.