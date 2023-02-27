Deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibi Van'da alkışlarla karşılandı

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Malatya ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Edremit Belediyesi Arama Kurtarma (EDAK) ekibi kente döndü.

HABERDE İNSAN 27.02.2023, 22:00 27.02.2023, 19:51
Deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibi Van'da alkışlarla karşılandı

Edremit Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından Malatya ve Hatay'a giderek, diğer ekiplerle 14 gün boyunca çalışmalara destek verdi.

Bu sürede 20 kişinin enkaz altından çıkarılmasını sağlayan ekip, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Başkan Say, gazetecilere, EDAK ekibinin Malatya'da ve Hatay'da günlerce enkazlarda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Depremlerin 11 ilde yıkıma yol açtığını anımsatan Say, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ın sabahında ekip arkadaşlarımızı harekete geçirdik. Arama kurtarma ekibinin ve araç gereçlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Yeri geldi aç ve uykusuz kaldılar ama enkazların başından ayrılmadılar. 2020'de Elazığ, Başkale depremleri ile yaşadığımız çığ felaketinden sonra arama kurtarma ekibinin ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük. EDAK'ın hazırlanmasında AFAD'ın büyük emekleri var. Bundan sonraki süreçte ekibimizi güçlendireceğiz."

EDAK ekip şefi Erol Karaca ise depremden sonra kısa sürede organize olarak 12 kişilik ekiple Malatya'ya intikal ettiklerini aktardı.

AFAD tarafından çalışma alanlarına götürüldüklerini anlatan Karaca, "Enkaz başında gözü yaşlı aileleri ve bize uzanan yardım ellerini gördük. Hızlıca çalışmalara başladık. Birkaç saat sonra canlı bir kişiye ulaştık. İkinci kurtardığımız kişide ise çok duygulandım. Bir anne ve iki çocuğa ulaşmıştık, çocuklardan biri ölmüştü. Ölüm ile yaşamın aynı karede olduğunu fark ettim. Malatya'da 17 kişiyi enkazdan çıkardık, bunlardan 6'sı canlıydı. Onları görünce çok mutlu olduk." dedi.

"Çinli ekibe tandır ekmeği ve otlu peynir ikram ettik"

Ekiptekilerden Fatih Karael de enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Çin'den gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştıklarını aktaran Karael, "Yaklaşık 25 saat çalıştıktan sonra dinlendik ve bu sırada onlara otlu peynir ve tandır ekmeği ikram ettik. Sabah kahvaltısında Çinlilere pizza geldi. 'Sabah sabah pizza mı yenir, Van otlu peyniri olsa ne güzel olurdu' dedim. AFAD personeli de Van'dan çıkarken bir poşet tandır ekmeği ve otlu peynir getirmişti. Bu sırada Çinli bir arkadaşa ikram ettim. Güzel bir anı oldu. Arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde yaşanan bu olay tebessüm ettirdi. Çinliler otlu peyniri çok beğendi." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15