DEAŞ'ten kaçıp Türkiye'ye sığınan Saadat, boşanmak için eşini arıyor

Irak’tan 2015 yılında DEAŞ’tan kaçıp Türkiye’ye gelen Saadat ve Enver Hosseını çifti, çocuklarıyla birlikte Van’a yerleşti. 2 kızı bulunan çift, günlük işlerde çalışarak geçimini sağlamaya başladı. 2 yıl sonra Enver Hosseını, eşi 3'üncü çocuklarına hamileyken ailesini terk etti. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Saadet Hosseını, 2018'de boşanmaya karar verip dava açtı. Ancak eşine ulaşılamadığı için boşanamadı.

Saadat Hosseını, hayatına yön vermek için eşinin bulunmasını beklediğini söyledi. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Hosseını, Irak'ta yaşarken 2 kızı için DEAŞ’tan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını anlatarak, "Biz gerçekten çok korktuk.

DEAŞ bütün kadınları alıp satıyordu, her şeyi yapıyordu. Kocamla birlikte geldik ama o bizi bıraktı gitti. Şu anda nerede olduğunu hiç bilmiyorum. 3 kızımla birlikte yaşıyorum. Çok zor bir durumum var. Bir kızım liseye, bir kızım ortaokula gidiyor, bir kızım da 4 yaşında. Eşime ulaşılamadığı için 3 yıldır davam sonuçlanamıyor. Ne yapayım, nasıl, kimden yardım isteyeyim bilmiyorum. Kendim nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bir ara bir adres verdiler ama oradan da bir cevap alamadık. Avrupa ülkelerine gitmek istiyorum ama boşanma olmadan gidemiyorum" diye konuştu. dha