Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti... 85 yaşında hayatını kaybeden Arkın, birçok filme imza atmıştı.
Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi.
85 yaşında veda etti
85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
1937 yılında doğan ve asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Arkın, Eskişehir'in bir köyünde dünyaya geldi.
Doktor oldu
Yokluk içinde büyüse de çok çalıştı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve doktor oldu.
1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına giren Arkın, birinci oldu.
Kariyerinin dönüm noktası
Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
Arkın askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.
Yüzlerce ödül aldı
Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
Malkoçoğlu serisi ile hayatı değişti
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı.
İzleyici onu romantik filmlerle tanısa da asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı.
Aksiyon filmlerinin bir numaralı ismiydi
Günümüzde hala büyük bir keyifle izlenen Malkoçoğlu, bir seriye dönüştü, replikleri dillere destan oldu.
Böylelikle arkın aksiyon filmlerinin de bir numaralı aktörü olmuştu.
Dublör kullanmadı, tek hamleyle onlarca adamı yıktı
Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak gören ve bu nedenle filmlerinde dublör kullanmayan Arkın’ı izleyici “Kara Murat” olarak da çok sevdi.
Hayatını hiçe sayan Arkın, onlarca adamı tek hamle ile yıktığı dövüş sahneleriyle akıllarına kazındı.
Aşk hayatı
1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan ile evlenen Cüneyt Arkın, 1966 yılında kız babası oldu.
Arkın, 1970 yılında ikinci kez evlendi ve Murat ve Kaan isimli iki oğlu dünyaya geldi.
Murat Arkın da babasının izinden giderek oyuncu oldu.
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