Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı

Ramazan ayının başlamasıyla iftar ziyaretlerine start veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.

Sohbet edildi, oruçlar açıldı

Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Ortaya keyifli kareler çıktı

Esprilerin havada uçuştuğu iftardan ortaya keyifli kareler çıktı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle iftarından kareler...