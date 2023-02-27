Çinli ekibe otlu peynir ikram eden arama kurtarma görevlisi konuştu

Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Çinli ekibe ekmek arası otlu peynir ikram eden Van’ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi o anları anlattı.

HABERDE İNSAN 27.02.2023, 14:38 27.02.2023, 14:42
Çinli ekibe otlu peynir ikram eden arama kurtarma görevlisi konuştu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, ‘yüzyılın afeti’ olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Birçok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve bu ülkelerden biri de Çin oldu. Çinli ve Türk arama kurtarma ekiplerinin dayanışma görüntüleri ise duygulandırdı.

Malatya'da görev alan Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibi, ara verdiği sırada Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK) ile kahvaltıda bir araya geldi. EDAK ekipleri, mola sırasında Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Bugün Malatya’daki görevinden dönen EDAK ekipleri o gün yaşananları anlattı.

“Güzel bir anı oldu”
Konuya ilişkin konuşan EDAK personeli Fatih Karael, Çin’den gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Yaklaşık 25 saat çalıştıktan sonra dinlendiklerini ve bu sırada Çin’den gelen arama kurtarma ekiplerine otlu peynir ikram ettiklerini ifade eden Karael, “Sabah kahvaltısında Çinlilere pizza geldi. ‘Sabah sabah pizza mı yenir, Van otlu peyniri olsa ne güzel olurdu’ dedim.

AFAD personeli de Van’dan çıkarken bir poşet tandır ekmeği ve otlu peynir getirmişti. Bu sırada Çinli bir arkadaşa ikram ettim. Bu şekilde güzel bir anı oldu. Arama kurtarma çalışmalarının 7’inci gününde yaşanan bu olay tebessüm ettirdi” dedi.

Çinli arama kurtarma personelinin otlu peynirden sonra yaklaşık 6 bardak çay da içtiğini anlatan Karael, Çinlilerin otlu peyniri çok beğendiğini söyledi.İHA

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