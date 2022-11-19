CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HABERDE İNSAN 19.11.2022, 09:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, bir süredir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından Celal Kılıçdaroğlu taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı.

Kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini Twitter hesabından CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bildirdi.

"Mekanı cennet olsun"
Hürriyet şunları kaydetti: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.”

Kardeşini hastanede ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika gezisi sonrası Kocaeli’ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti.

CHP örgütlerinde üzüntü yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybetmesi CHP örgütlerinden büyük üzüntü yaratırken, Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Ensonhaber

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