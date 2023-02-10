Çaldıranlı kadınlar depremzedeler için ekmek pişirdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, Van’ın Çaldıran ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ise evlerinde ekmek pişirerek katkıda bulunuyor.

HABERDE İNSAN 10.02.2023, 09:15
Çaldıranlı kadınlar depremzedeler için ekmek pişirdi

Çaldıran ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar, depremzedeler için tandır yakarak ekmek pişirdi. Kendi evlerinde yoğurdukları hamuru tandırlarda pişiren mahalle kadınları, yaptıkları ekmeği kaymakamlık ve belediye koordinesinde oluşturulan yardım toplama merkezine getirerek teslim etti.

Gece gündüz demeden yaraların sarılması için sahada çalıştıklarını belirten Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, “Depremin meydana gelmesi ile birlikte yardım merkezi oluşturduk. 1979 yılında ilçemizde 7.6 şiddetinde deprem yaşanmış. 3 bin 840 vatandaşımız hayatını kaybetmiş.

Deprem acısını en iyi ilçe sakinlerimiz hissediyor ve gece gündüz demeden ilçemizde seferberlik niteliğinde çalışmalar yapılmaktadır. Gerek belediyemiz gerek vatandaşlarımızla aralıksız şekilde çalışmalarımıza devam ederek şimdiye kadar 12 tır gıda, giyim, su ve temel ihtiyaçlardan oluşan yardımlarımızı deprem bölgesindeki AFAD yetkililerine ulaştırdık” dedi.

Depremzedelerin soğuk havada afetle uğraştıkları bir zamanda sessiz ve boş durmaya hakları olmadığını belirten Kaymakam Türker, “İlçemizin kırsal mahallelerindeki kadın kardeşlerimiz evlerinde yoğurdukları hamurdan elleriyle pişirdikleri köy ekmekleri ile depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere bizlere ulaştırıyorlar. Böyle bir millet özelliği ancak Türk milletinde mevcuttur. Bu kardeşlerimizin ellerine, yüreklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Evlerinde hamur yoğurarak tandır evlerinde ekmek pişiren kadınlar ise “Bizler depremi yaşadık. Ne kadar zor bir durum olduğunu biliyoruz. Onların acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Yalnız değiller. Tüm ülkemiz olduğu gibi bizlerde bu şekilde yardım elimizi uzatabildik. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştular.

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