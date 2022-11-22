Burkan Kayatürk, ICAPP Başkan Yardımcılığına seçildi!

AK Parti MKYK Üyesi, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, 23. Dönem Ankara, 24,25 ve 26. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Uluslararası Asya Siyasi Partiler ( ICAPP) Başkan Yardımcılığına seçildi. Siyasi hayatında başarılı olduğu gibi iş hayatında da üstün başarılara imza atan ve dünyanın birçok yerinde Van’ın ismini gururla taşıyan iş insanı ve siyasetçi Burhan Kayatürk, ICAPP Başkan Yardımcılığına seçildi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu'nda güvenlikten ekonomiye, iklim değişikliğinden çatışmalara kadar çok sayıda farklı konu ele alındı.

Çin, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Moğolistan, Endonezya, Özbekistan ve Filipinler'in de aralarında yer aldığı 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti temsilcisi, bölgede ve dünyada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE EGEMENLİĞE SAYGI

Genel Kurul sonunda yayınlanan ve Pakistanlı senatör Mushahid Hussain Seyed tarafından okunan İstanbul Deklarasyonu'nda, Asya ülkelerinin her birinin diğerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermeyi kabul ettiği ve iç işlerine karışmamayı taahhüt ettiği ifade edildi.

Deklarasyonda ICAPP'ın barış ve ortak refah içerisinde bir "Asya toplumu inşa etme" yolunda tüm siyasi partilere açık bir forum haline geldiği belirtilerek, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa'daki büyük siyasi gruplarla işbirliği yapma konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

"Asya Yüzyılı" tartışmaları sürerken, çatışmaların bölgesel ve küresel barışa karşı büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekilen deklarasyonda, anlaşmazlıkların diyalog ve uluslararası hukuk ekseninde çözülmesi gerektiğine işaret edildi. Şiddetin boyutu ne olursa olsun her türlüsüne karşı olunduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'da süren çatışmadan ötürü ciddi bir endişe içindeyiz." ifadelerine yer verildi. Deklarasyonda, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’ in aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na övgüde bulunuldu. Son 3 yılda Kovid-19 ve sonrasında yaşananların küresel krizlerin küresel bir eyleme ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğu ifade edilen deklarasyonda, ICAPP'ın bölgenin daha güvenli bir yer haline gelmesi için daha sıkı işbirliği yapması gerektiğine yer verildi.

Küreselleşmenin yüzlerce milyon insan için yeni fırsatlar yaratmak yerine zengin ve fakir ülkeler arasındaki farkı büyüttüğüne işaret edilen açıklamada, iklim değişiminin meydana getirdiği çevresel felaketlere de vurgu yapıldı.

Deklarasyonda, ayrıca yeni kurulan ICAPP İş Konseyi'nin bölgesel entegrasyonun güçlenmesine önemli katkılarda bulunmasının beklendiği ifade edildi. Yapılan görüşmelerde başarısı ile ön plana çıkan Vanlı Siyasetçi ve İş insanı Burhan Kayatürk, iki dönem için Başkan Yardımcılığına seçildi. Kayatürk’ün ICAPP dönem Başkan yardımcılığına seçilmesi Memleketi Van’da büyük bir sevinçle karşılandı.

ICAPP nedir?

Asya ülkeleri siyasi partileri arasında iş birliği ve diyaloğu teşvik etmek üzere 2000'de kurulan ve uluslararası bir çatı kuruluş olan ICAPP, düzenli tematik toplantılar ile siyasetçileri bir araya getiriyor. ICAPP, iki yılda bir düzenlenen Genel Kurul faaliyetlerinin yanı sıra, Medya Forumu, Turizm Konseyi, Kültür Konseyi, İş Konseyi, Doğal Afetler ile Mücadele Programı gibi tematik toplantılar yapıyor.

ICAPP, Daimi Üyeler Komitesi altında görev yapan Kadın Kolları ve Gençlik Kolları birimleri ile siyasetin bütün alanlarında aktif ve tecrübeli siyasetçileri bölgesel ve küresel konular çerçevesinde bir araya getiriyor. Ayrıca ICAPP, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren siyasi partilerin benzer çatı kuruluşları ile de iş birliği toplantıları yapıyor.

ICAPP 10. Genel Kurul 2018'de Birleşik Rusya Partisi ev sahipliğinde Moskova'da düzenlenmişti.

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