Binlerce kişinin katıldığı düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı
Hakkari'de iş insanı Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce kişinin katıldığı düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Gelin Tuba Egin’e yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.
Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi.
Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.
Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.
Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.
Damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
mynet
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22