Biner: Van TSO’ya başkan adayı olmak her bir üyenin hakkıdır

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Faruk Biner, TOBB tüzüğü gereği önümüzdeki Ekim ve Kasım aylarında Türkiye’deki 365 Oda ve Borsalarda olduğu gibi Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda da oda organ seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Biner, kendilerinin de 19 meslek grubundaki arkadaşları ile birlikte söz konusu seçimlere hazırlandıklarını ifade ederek, “19 grupta Başkan adayı ve 266 adayının yarışacağı seçim heyecanı bizleri beklemektedir” dedi.

Bir başkan adayının yaptığı açıklamayı eleştiren Faruk Biner, “Her grupta 266 aday var ve hepsinin ayrı bir heyecanı ayrı bir gayreti varken maalesef Başkan adayı olan bir arkadaşımızın talihsiz açıklaması hiçbir nezaket kuralına sığmamıştır. Bu talihsiz açıklama, yaklaşık 17 bin üyesi olan Van Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini yok saymıştır. Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkan adayı olmak her bir üyenin en doğal hakkıdır.

Bu odaya bir tek ben layığım demek ise ego patlamasıdır. Tüm üyelere ve Başkan adaylarına saygısızlığın yanında kendi yol arkadaşlarını da yok saymaktır. 1 milyon 150 bin nüfuslu bir şehirdeki herkese meydan okumadır. Van Ticaret ve sanayi odası 19 meslek grubundan seçilen, Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis üyelerinin dahili olduğu 57 kişilik bir ekip ile yönetilir.

Bugün seçim gereksizdir diyen yarın meclise gerek yoktur der. Demokrasinin en temel taşı olan seçimi istememek ise kayyum olarak beni atayın demek dışında bir anlam ifade etmemektedir. Biz de diyoruz ki seçimden korkmayın. Saygın Van iş dünyasının karşısına cesur bir şekilde çıkın. Van iş dünyası kendisine yakışır bir seçim yapacaktır. Kimse bundan zerre kuşku duymasın. Sayın seçim istemeyen aday arkadaşımız sizde seçimden korkmayın. Bu seçimin heyecanını siz de yaşayın”