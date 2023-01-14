Binali Yıldırım'ın acı günü!
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.
Binali Yıldırım'ın eniştesi vefat etti. Yıldırım'ın vefat eden eniştesi Mustafa Vural'ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye'de Hz. Ali Camii'nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.
ERZİNCAN VEKİLLERİ İSTANBUL'A GELDİ
Erzincan'da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır; Mustafa Vural'ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan'dan İstanbul'a hareket etti.iha
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