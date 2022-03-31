BİK Van Şube Müdürlüğü’nden Bitlis’e ziyaret
Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, kurumun sorumluluk alanında bulunan Bitlis ve ilçelerinde bazı ziyaretlerde bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı makamlarında ziyaret eden Mevlüt Uluçamlıbel, Basın İlan Kurumunun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu’nu da ziyaret eden Uluçamlıbel’e, BİK Van Şube Müdürlüğü personeli Şadan Özer de eşlik etti.
Uluçamlıbel, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ziyaretlerde ev sahibi idarecilere BİK Yayınları’ndan çıkan ‘Basının Gözünden Ayasofya’ ve ‘Hatay Devleti Resmi Gazetesi’ adlı kitapları hediye etti.
Bitlis şehir merkezi ve ilçelerindeki temaslarını sürdüren Uluçamlıbel, gazete yöneticileriyle de bir araya gelerek basın mensuplarıyla sohbet etti.
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