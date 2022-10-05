BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Binbaşı Aslan’a ziyaret

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Sahil Güvenlik Van Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan'ı makamında ziyaret etti.

HABERDE İNSAN 05.10.2022, 14:06
BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Binbaşı Aslan’a ziyaret

Van’a atandığı günden bu yana sık sık kurum amirlerini ziyaret ederek, Basın İlan Kurumu çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, son olarak Sahil Güvenlik Van Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan'ı makamında ziyaret etti. Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, ziyarette Sahil Güvenlik Van Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Fırat Aslan'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaretin ardından BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel, Binbaşı Aslan’a teşekkür ederek, Basın İlan Kurumu yayınlarından bir kitap hediye etti.

Vanbölgegazetesi

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