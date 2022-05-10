BİK Genel Müdürü Erkılınç Van'a geliyor
Basın İlan Kurum Müdürü Rıdvan Duran'ın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından yerine atanan Cavit Erkılınç, ilk ziyaretini Van'a yapıyor.
Geçtiğimiz ay Basın İlan Kurum Genel Müdürlüğü'ne atanan ve ilk ziyaretini Perşembe günü Van'a gerçekleştirecek olan Cavit Erkılınç, kentte gazetecilerle değerlendirme toplantısında bir araya gelecek.
BİK Müdürü Erkılınç'ın katılımıyla Van ve Bitlis'te resmi ilan ve reklam alma hakkını haiz gazetelerin yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapılacak. BİK Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel'in de katılım sağlayacağı değerlendirme toplantısına, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katılım sağlaması bekleniyor.
12 Mayıs Perşembe günü Van Büyükşehir Belediyesi Hacı Bekir Kültür Merkezi'nde yapılacak olan değerlendirme toplantısında yerel gazetelerin sorunlarının konuşulması bekleniyor.
CAVİT ERKILINÇ KİMDİR?
1961 yılında Elazığ'da doğdu. Elazığ Atatürk İlkokulu'ndan sonra eğitimine İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde devam edip 1980 yılında aynı okuldan mezun oldu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1985 yılında mezun olarak tamamladı. Uzun yıllar iş hayatı ile beraber yayıncılıkla da meşgul oldu. Bir dönem ticaretle uğraştı, özel sektörde yöneticilik yaptı. 2010- 2018 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yöneticilik yapan Cavit Erkılınç 2019 yılından itibaren BİK Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Orta derecede Arapça bilen Cavit Erkılınç evli ve 3 evlat sahibidir.
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