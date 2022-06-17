BBP Genel Başkanı Destici Van'a geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geliyor. 2 gün boyunca Van'da kalacak olan Genel Başkan Destici, Van ve Erciş'te çeşitli programlara katılacak.

HABERDE İNSAN 17.06.2022, 08:55 17.06.2022, 09:07
BBP Genel Başkanı Destici Van'a geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 20 Haziran Pazartesi günü Van'a gelecek. Pazartesi ve Salı günü Van'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Destici, Vanlılarla bir araya gelecek.

Van'a yaşanan uçak sorunundan dolayı, bilet bulamayan ve Siirt Havaalanı'na inmek zorunda kalan Destici, buradan karayolu ile Van'a gelecek. Pazartesi günü sabah saatlerinde Siirt Havaalanı'na inecek olan Destici, daha sonra karayolu ile Van'a hareket edecek.

İlk olarak kentte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan 'Van Buluşması Temalı Salon Programı'na katılacak olan Destici, daha sonra kentteki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip, taleplerini alacak. Akşam saatlerinde Alperen Ocakları'nı ziyaret edecek olan BBP Genel Başkanı Destici, daha sonra Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret edecek. Geceyi Van'da geçirecek olan Destici, Salı günü ise Erciş ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

Erciş programı kapsamında ilk olarak Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret edecek olan Destici, daha sonra Büyük Birlik Partisi ilçe başkanlığına geçecek. Erciş'teki esnaflarla da bir araya gelecek olan Destici, daha sonra Van'dan ayrılmak üzere Erciş'ten Van Ferit Melen Havalimanı'na hareket edecek.

GENEL BAŞKAN DESTİCİ VAN'A UÇAK BİLETİ BULAMADIĞI İÇİN SİİRT'E İNECEK

Genel Başkanları Mustafa Destici'nin Van programı kapsamında gazetemize açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici önümüzdeki hafta Pazartesi ve Salı günü bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelecekler. Kentimizde ciddi sorunlar var. Genel Başkanımızı bu sorunları yerinde görmesi için ilimize davet ettik. Genel Başkanımız da bu davetimiz üzerine 20 Haziran Pazartesi günü ilimize teşrif edeceklerdir.

İlçelerde teşkilatlarımızı kurduk. İlçelerde teşkilatlarımızı kurup hemen ile dönmedik. Birkaç gün o ilçelerde kalarak, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ettik. Genel Başkanımız hem sorunları yerinde görsün, hem de teşkilatlarını kurduğumuzu ilçelerin töreninde bulunsun istedik. İlimizin ciddi sorunları var. Maalesef genel başkanımızın Van'a gelmesi için 20 gündür uçak bileti bakılıyor.

Ama maalesef Van'a direkt uçak bileti bulunamadığı için Genel Başkanımız Siirt Havalimanı'na inecek ve oradan da Van'a karayolu ile gelecek. Kentimizde ciddi bir uçak sorunu var. Hastası olan, işadamı olan, mahkemesi olan, acil işi olan insanlar var. Yetkililer, bu sorunları görmelerine rağmen nasıl rahat yaşayabiliyor hayret ediyoruz. Allah nasip ederse 20-21 Haziran'da genel başkanımız vatandaşlarımızla buluşacak. Van ve Erciş'te bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunacak. Tüm Van halkını Genel Başkanımızın salon buluşmasına katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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