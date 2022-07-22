Bayrak teslimi için Van’dan Bitlis’e yüzdüler

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için büyükşehir belediyesi tarafından 16 - 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülerle devam ediyor. Festival çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri işbirliğiyle Tuşba Amik sahillerinden Bitlis’in Adilcevaz koylarına bayrak teslimli yüzme etkinliği düzenlendi.

Sabah saatlerinde Ulaşım Daire Başkanlığına ait otobüslerle Amik sahiline gelen yaklaşık 50 profesyonel yüzücü, gerekli hazırlıklarının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile Bitlis’in Adilcevaz ilçesine doğru kulaç attı. Yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Adilcevaz koylarına doğru kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik ve tekneler eşlik etti. Yaklaşık 6 saat sürecek bayrak teslim yüzme etkinliğinin ardından yüzücüler Adilcevaz’da kurulan kamplarda geceyi geçirecek.

Yüzme festivali için İstanbul’dan Van’a gelen Mutlu Ezgi Baktır, çocukluğunda Van’a geldiğini belirterek o dönemden bu yana büyük değişikliklerin olduğunu ifade etti. Ezgi Baktır, “Burada olmaktan çok mutlu ve keyifliyiz. Çok renkli bir etkinlik oldu. Bugün de Amik Kalesi’nden Bitlis’e yüzeceğiz. Bu güzel organizasyon için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Festivalin 23 Temmuz Cumartesi günü Nemrut Krater Gölü yüzme etkinliği ile sona ereceği bildirildi.İHA