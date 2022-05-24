Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Dr. Ozan Balcı'ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Van Valiliği görevine yeni atanan Vali Dr. Ozan Balcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Oğuzhan Dönmez ve Lütfü Boyalı, Vali Balcı ile bir süre görüşerek ‘hayırlı olsun’ temennilerinde bulundu.
Vali Dr. Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'da görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22