Başkan Yürektürk, bankaları Rekabet Kurumu’na şikâyet etti
Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, daha önce promosyon konusunda düşük teklifler vererek rekabet ortamını hiçe sayan, eğitim çalışanlarıyla adeta dalga geçen bankaların önüne 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde siyah çelenk bıraktıklarını belirterek, şimdi de bankaların ülke genelinde 2022 yılına göre teklifleri düşürdüklerini iddia ederek, bankaları Rekabet Kurumu’na şikâyet ettiklerini vurguladı.
Promosyon ihale sürecinde haksız rekabet oluşturan bankaları Rekabet Kurumu’na şikâyet ettiklerini belirten Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, promosyon fiyaskosunu avukatları Öznur Dilek aracılığıyla şikayet ettiklerini vurguladı.
İş Bankası’nın 2 hafta içerisinde, teklifini 16 bin 100 TL'den, 13 bin 500 TL’ye düşürmesini ve bunun kabul edilmesinin anlaşılır olmadığını ve bankanın fırsatçılığına vurgu yapan Başkan Yürektürk, avukatları Öznur Dilek aracılığıyla hem ihaleyi alan İş bankası’nı hem de rekabet ortamını düşüren ilgili bankaları Rekabet Kurumu’na şikayet ettiklerini söyledi.
“HAKSIZ REKABET OLUŞTURAN BANKALARIN HEP ENSESİNDE OLACAĞIZ”
Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Yürketürk, “Hakkımızı ödemeyen bankaları 19 Kasım 2022'de uyararak, Rekabet Kurumu’na şikâyet edeceğimizi bildirmiştik. İlimizdeki promosyon fiyaskosunu Avukatımız Öznur Dilek'le Rekabet Kurumu’na taşıdık.
Haksız rekabet oluşturan bankalar bilsin ki enselerinde Türk Eğitim-Sen hep var olacak. Van'da yıllardır dişe dokunur bir promosyon alamayan eğitim çalışanları büyük bir beklenti içindeyken İş Bankası’yla 3 yıllığına 13 bin 500 TL gibi komik bir rakama imza atıldı. Eğitim çalışanları olarak bunu kabul etmiyoruz. Hakkımızın sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
Van Bölge Gazetesi
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