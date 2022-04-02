Başkan Vekili Aydın’dan Kurtuluş Günü mesajı

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “Asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu cennet coğrafya; ne yazık ki 15 Nisan 1915'te Ermeni ayaklanmaları ile pek çok kanlı mücadeleye sahne olmuştur. Vatanımızın işgal, insanlarımızın ise esir edilmeye çalışıldığı o süreçte; yüz binlerce vatan evladı, kanı ve canı pahasına mücadele etmiş, düşman birliklerine fırsat vermemiştir.

Van’ımız; bundan 104 yıl önce 30 binden fazla şehit vererek 2 Nisan 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı. Bu müstesna tabloda binlerce isimsiz kahramanımızın imzası vardır. Bu güzel memleketi düşman işgalinden kurtaran ecdadımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki içinde, her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığı ve azmini göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin 2 Nisan Van’ın Kurtuluş Günü’nün tebrik eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.