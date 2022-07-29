Başkan Vekili Aydın’dan Kevenli Mahallesi’ne ziyaret

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’ın başkanlığında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla Kevenli Mahallesi’nde vatandaşlarla toplantı düzenlendi. Başkan Vekili Aydın, Kevenli Mahalle halkının aktardığı sorunların çözümü için gerekli birimlere talimat verdi.

Aydın, mahalle muhtarından mahalle ile ilgili bilgi alarak vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek, çözüm konusunda devletin imkanlarını, ihtiyacı olanların tamamına ulaştırma gayreti ve çabası içinde olduklarını, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere de cesaret verdiklerini belirtti.

Ayrıca çalışmaların yürütülürken vatandaşların bir ihtiyacı var mı, sıkıntıları nelerdir yerinde görmek istediklerini belirten Başkan Vekili Aydın, ilçeye bağlı kurum amirlerinin, her zaman vatandaşların yanında olacağını ve sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirtti. Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür etti.