Başkan Tuncil hayatını kaybetti
Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası eski başkanı Osman Tuncil hayatını kaybetti.
Yaklaşık olarak 30 yıl boyunca Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası başkanlığı yapan ve geçtiğimiz dönem yapılan seçimde başkanlığı Sabri Işık’a kaybeden Osman Tuncil hayatını kaybetti. Osman Tuncil’in bugün sabah saatlerinde hakka yürüdüğü öğrenildi.
Bizde WanHaber olarak ailesine ve Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar esnaflarına başsağlığı diliyoruz.
Van Bölge Gazetesi
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