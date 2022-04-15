Başkan Şükrü Çılgın hazırladığı projeye destek istedi: Van’daki yerel marketler için destek çağrısı!

Kentin dört bir yanında açılan büyük marketler zinciri, yerel esnafı, marketleri ve mahalle esnaflarını bitirme noktasına getirirken konuyla ilgili hem ülke genelinde hem de kent genelinde tedbir alınmaya çalışılıyor. Bu anlamda çalışmalardan birisi de kentte Van TSO 6'ncı Meslek Komite (Gıda ve Toptancılar Grubu) Başkanı Şükrü Çılgın ve bir grup esnaf tarafından hayata geçirilmeye çalıştı. Yerel esnafı koruyan bir çalışma için harekete geçen Çılgın ve ekibi bir dizi temas yürütmesine rağmen hazırladıkları projeye destek bulamadı.

Değerlendirmelerde bulunan Çılgın, projelerinin amacının zincirlerden çok yerel marketlerin sayısını artırıp öne çıkaracak bir çalışma olduğunu söyledi. Türkiye de yaşanılan ekonomik kriz birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ederken, ülkenin dört bir yanında açılan büyük marketler de yerel esnafı zor durumda bırakıyor. Zaman zaman yerel esnafların desteklenmesi için farklı projeler yapılsa da sonuca varılmadan proje yarım kalıyor. Bir taraftan da hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artış sürerken hem vatandaş hem esnaf bu krizden çıkmak için mücadele veriyor.

"YERELE BÜYÜK DESTEK PROJESİ ADIYLA PROJE HAZIRLANDI"

Bu mücadelelerden birisini Van'daki yerel esnaflar ve esnaf temsilcileri ortaya koydu. Van'daki yerel esnaflar büyük marketlerden dolayı iş yapamaz hale gelirken, Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) 6'ncı Meslek Komite (Gıda ve Toptancılar Grubu) Başkanı Şükrü Çılgın'dan da yerel esnafın desteklenmesi için proje önerisi geldi. Projenin detaylarını paylaşan Çılgın, projenin desteklenmediğinin altını çizerken, yapılan toplantıların da hava da kaldığını söyledi.

İnsanların yerel marketlere yönelmesi için yeni projeler ürettiğini söyleyen Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) 6'ncı Meslek Komite (Gıda ve Toptancılar Grubu) Başkanı Şükrü Çılgın, "Yerele büyük bir destek amaçlı yeni bir proje hazırladık. Van TSO'ya kayıtlı 13'üncü grup ile ortak bir toplantı düzenledik. Toplantıda yerele destek olacak projeyi anlatım. Projemiz, ilimizde bulunan ve büyük marketleri öncelikle devre dışı bırakmak olacaktı. Neticede bu büyük marketlerde kazanılan paranın büyük bir bölümü tekrar dışarı çıkıyordu.

Bunu yerel marketlerde yaptığımız zaman kazanılan para ilimizde kalacaktı. Büyük bir eksikliğimiz vardı yerel marketlerin birbiri ile çalışmamalarıydı. Belirli bir fiyat, bir çalışma düzeni olmayınca insanlarımız bu büyük firmaları daha çok tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"PROJE'NİN KENTTE KATKISI OLACAKTI"

Pilot bölge ile yeni bir ilke imza atacağını söyleyen Başkan Çılgın, "10 Yeni pilot bölgede yapacağımız yeni marketler ile bu büyük zincir marketlere karşı büyük bir iş başarıp bu marketlerin kazanacağı parayı ilimizde bırakacağız. Tabi bunun için büyük bir alt yapı gerekiyor. Bu alt yapı ise Van TSO iş birliği ile olacaktı. Odaya projemizi sunduk ve bir uzman ekip talebinde bulunduk.

Burada kayıtlı olan 2 grup komite üyelerimiz olan 20 kişi ile bu büyük marketleri biraz daha zayıf bırakabilecektik. Bu kuracağımız marketlerde malzemeleri kendi gıda toptancımızlarda alıp zincir marketlerle rekabet etme desteğinde yine Vanlı esnafımızdan alıp kentimizde kazanılan para kentimizde kalacaktır. Bundan dolayı hem kentimiz hem insanımız hem de biz kazanacaktık" dedi.

ÇILGIN: ZİNCİR MARKETLERİN VAN'A İHTİYACI YOK

Bu proje ile önceliğimiz yerel marketlerin iş yükünü biraz daha azaltıp iş kollarını çoğaltacaklarını dille getiren Çılgın, "Bugün ilimizde bulunan bir marketin aylık ortalama gideri ile on noktada daha küçük ölçekli marketler açabiliriz. Bu açacağımız marketler ile kurumlardan alacağımız destek ile istihdamı daha çoğaltacağız. Bunu pilot bölgelerle en iyi şekilde şuan market sahipleri ile yapacağız.

Yerel olmayan büyük zincir marketler şuan Van'a ihtiyacı yoktur ama küçük bir boşluk buldular mı hemen dolduruluyor. Bunun önceliğini bizim yerel marketlerin yapması gerekiyordu. Çünkü bu büyük marketlerin 15 bine yakın şubesi vardır. Bu marketlerin yerini en iyi bizim yerel esnafımız doldururdu" şeklinde konuştu.

ÇILGIN: BAŞTA DESTEKLENDİ DAHA SONRA DESTEKLER ÇEKİLDİ

Yerel esnaf ile ortaklık kuramadıkları söyleyen Çılgın, "Yerel esnaf ile ortaklık kuramıyoruz. Bizde Van TSO'ya projemizi sunduk. Van TSO'dan uzman bir ekip talep ettik. Bu uzman ekip ile pilot bölgelerde yapacağımız çalışmalar ile nasıl ilerleyeceğimizi belirledik. Eksiklikleri öğretip ona göre yol alırdık ve yerel marketleri daha da güçlü bir konuma getirecektik.

Van TSO'dan da bu desteği alamadığımızdan projemiz yarım kaldı. Başta bu projemiz yerel market sahipleri tarafından desteklendi. Van TSO'dan ikinci bir toplantı talep ettiğimizde bu sefer yerel market sahipleri de geri adım attılar. Toplantıya kadar zincir marketlerde şikâyet eden yerel esnafımız, ikinci toplantımızda söylenilen bütün sözler havada kaldı. Biz de bu projede Van'daki toptancılardan destek alarak yapacaktık. Ne yazık ki toptancıya katılan yerel market sahiplerinden destek alamadık" dedi.

ÇILGIN'DAN DESTEK ÇAĞRISI!

Yerel esnafımız birbirleri ile istişare edemediği için işlerinde sürekli bir kopukluk yaşandığını dile getiren Başkan Çılgın sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Van'da onlarca yerel market sahibi var. Bunların çoğu iletişim halinde olmayınca boşluklar yaratılıyor. Bu boşlukları da zincir marketler dolduruyor. Bu nedenle ilimizde kazanılan para kentimizde kalmıyor. Burada çalışan elemanların parasını bile kendileri vermiyor. İŞ-KUR tarafından karşılanıyor. Bu projemizin hayata geçmiş olsaydı burada kazanılan para kentimizde kalacaktı.

Ne yazık ki başta yerel esnafımızda olmak üzere en büyük ticaret ayağımız olan Ticaret ve Sanayi odasından destek alamadık. Bu nedenle burada oluşan boşlukları dışardan gelen insanlar tamamlayabiliyor. Bundan dolayı kentimizde kazanılan para ile başka kentler yararlanıyor. Bizim burada en büyük isteğimiz öncelikle yerel esnafı bir araya getirip profesyonel uzman ekip eşliğinde çok ortaklı kültür yapısını esnaf ve tüccarımıza anlatıp biran önce sonuca ulaşmaktır. Yoksa her gün çığ gibi büyüyüp çoğalıyor zincir marketler. Projemize katkısı büyük olacak olan Van TSO'dan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.