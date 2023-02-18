Başkan Gürkan: Vanlılara şükran borçluyuz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, afetzedeler için kurulan Beydağı Konteyner Kent Alanını Van Valisi Ozan Balcı ile birlikte ziyaret etti. Başkan Gürkan, Vanlılara şükran borçlu olduklarını belirtin, Van Valisi Balcı ise, Van’ın kalbinin Malatya ile attığını vurguladı.

HABERDE İNSAN 18.02.2023, 14:12
Başkan Gürkan: Vanlılara şükran borçluyuz

Başkan Gürkan, Van Valisi Ozan Balcı’nın da eşlik ettiği ziyarette afetzedelerle bir araya gelerek, konteyner kentteki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Gürkan, sorunların çözümü noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların gerekli titizlikle yürütüldüğünün altın çizdi. Öte yandan yaşanan deprem felaketinin ardından Malatya’ya desteğe gelen Van Valisi ve ekibine teşekkürlerini sunan Başkan Gürkan milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun önemine vurgu yaptı.

BAŞKAN GÜRKAN: MALATYA HALKI OLARAK ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Yaşanan deprem felaketinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatılacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Van Valimizin şahsında bütün Vanlı hemşerilerime ve doğuda görev yapan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ederim. Gerçekleşen dayanışma Millet olma vasfımızı ortaya çıkardı. Türkiye’nin doğusundan kuzeyine batısından güneyine kadar bütün vatandaşlarımız Malatya’mıza geldi.

Birlik ve beraberlik içerisinde ‘Milli Felaket’ olarak adlandırdığımız bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Millî felaket ancak birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmamızla atlatılır. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize müteşekkiriz. Sayın Valimizin şahsında bütün Vanlı hemşerilerimize ve Van’da görev yapan kardeşlerimize Malatya halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

VALİ BALCI: KALBİMİZ MALATYA İLE ATIYOR

Her daim Malatya ve Malatyalı vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Van Valisi Ozan Balcı ise “Vanlılar asil insanlardır ve asaletli bir şehirdir tıpkı Malatya gibi. Vanlı kardeşlerim Malatya’ya mal ve eşyalar getirmiyor. Türk Milletinin birlik, beraberlik, merhamet, iyilik, güzellik duygularını millet olma bilincinin en iyi özelliklerini getiriyorlar.

Aynı zamanda Malatya ve Van’ın kardeş şehir olmasına da katkı sağlıyorlar. Bizim askerlerimizin, jandarmamızın, korucularımızın, belediye personellerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarımızın yani kadın-erkek demenden herkesin kalbi Malatya ile atıyor. Bendeniz Van Valisi olmak üzere tüm ekibimizle Malatya’mızın yanındayız. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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