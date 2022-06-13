Başkan Aslan, güven tazeledi

Elite World Hotel'de yapılan genel kurulda divan başkanlığını Yol İş Sendikası Genel Başkanı İsmet Tan yaptı. Yoğun katılımın olduğu kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra mevcut Şube Başkanı Mehmet Şah Aslan açılış konuşmasını yaptı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Aslan, kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

"BUGÜNLERE GELENE KADAR ÇOK ÇABALAR HARCADIK"

Daha sonra söz alan Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Van 2 Nolu Sendikasının seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yol İş Sendikası olarak bugünlere gelene kadar çok çabalar harcadık. Taşeron işçilerin kadrolu olmasında çok çileler çektik. Allah'a şükürler olsun sonradan başardık. Binlerce çalışanı kadrolu yaptık. Son aylarda enflasyon oranları ciddi anlamda yükseldi. Akaryakıt fiyatları keza fahiş fiyatlara yükseldi. Aldığımız maaşlar, zamlar karşısında eriyip gidiyor" dedi.

Yol İş Sendikası 2 Nolu Şubesi'nin seçimlerine Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Genel Başkan Yardımcısı İsmet Tan, TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandı, Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Saim Çalımlı, Yol İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Şah Aslan, Hakkâri, Bitlis ve Muş Şube Başkanları ve çok sayıda üye katıldı. Tek aday olarak yapılan seçimlerde mevcut başkan, Mehmet Şah Aslan, tekrar şube başkanı oldu. Türkiye Yol İş Sendikası Van 2 Nolu Şubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği Mehmet Şah Aslan, Vedat Subaşı, Nazif İlçin, Cahit Orak ve Aydın Bütün'den oluştu. Denetleme Kurulu Asil Üyeliği ise Faruk Kara, Hüsnü Şimşek, Servet Sancar'dan oluşurken, Üst Kurul Delegeleri ise Mehmet Şah Aslan, Aydın Yaşar ve Murat Yavuz oldu.

Van Bölge Gazetesi