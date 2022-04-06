Başkan Arvas iftarını Şanlı ailesinin evinde açtı

Bahçesaray belediye Başkanı Meki Arvas beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ve bazı meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Ulubeyli ve Çiçekli mahallelerini ziyaret etti. Başkan Arvas ve beraberindekiler daha sonra Ulubeyli Mahallesi’nde ikamet eden Dursun Şanlı’nın misafiri oldu.

İftarı Şanlı ailesinin evinde açan Başkan Arvas ve beraberindekiler, iftar sonrası hasta ve hane ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulundular.

Gıda kolilerinin Ramazan boyu devam edeceğini ifade eden Arvas, hedeflerinin yaklaşık 2 bin aileye ulaşmak olduğunu söyledi.