Başkan Akman’ın, ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu kaydetti. Bu tarihte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığını belirten Başkan Akman, günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu dile getirdi.

Basının, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını da vurgulayan Başkan Akman, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin en önemli ve vazgeçilmez kurumlarından biridir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında basın toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedir.

Özellikle 15 Temmuz gecesi yaşanan ve demokrasimizi hedef alan hain darbe kalkışma hareketi de gösterdi ki; milli değerlere saygılı özgür basın demokrasimizin en büyük güvencesidir. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.