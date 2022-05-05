Başkan Akman personelle bayramlaştı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

HABERDE İNSAN 05.05.2022, 16:54
Başkan Akman personelle bayramlaştı

Belediye meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmaya; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz katıldı. Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardında sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte tüm personeli ile bayramlaşarak geçmiş Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Akman, personelden tek beklentilerinin halka en iyi şekilde hizmet etmeleri olduğunu kaydetti.

Personele nasihatlerde de bulunan Başkan Akman, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla ve güler yüzle Tuşba ve Tuşbalılara hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Akman, “Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, aramızdaki bu muhabbetti bozmasın.

Biz hep daha iyiyi daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinizle sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlar geçirmenizi dilerim” dedi.

Daha sonra Başkan Akman, başkan yardımcıları ve sendika başkanı tüm personelle bayramlaştı. Görevliler tarafından katılımcılara kolonya ve şeker ikramında bulunuldu.

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