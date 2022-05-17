Başkan adayı Biner: Esnafımıza ses olmalıyız!

Ekonomik durumu direk ve dolaylı etkileyen tüm iş kollarında ve özelde sektörde yaşanan sıkıntıların her gün gündeme alınması gerektiğini belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Faruk Biner, "Son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı iş dünyasını ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıların devamlı gündem haline gelmesi gerekmekte. Esnafımıza ses olmalıyız." Dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın bölgesel sonuçlarına açıkladı. TÜİK’in gelir ve yaşam koşulları araştırmasında Van’ın ekonomik anlamdaki dezavantajlı durumu bir kez daha ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, en düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin paylaştığı verilere göre 2021 yılı içinde Van'da toplamda 59 milyon 131 bin dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdi.

İşsizliğin yanı sıra kentte kronikleşmiş sorunlarla boğuşan vatandaşlar, çareyi göç etmekte buluyor. TÜİK’in verilerine göre, kentin nüfusu 2021 yılında 8 bin kişi azaldı. Yıllar sonra ilk kez nüfusu düşen Van, istihdam ve büyüme oranı bakımından her geçen gün kötüye giden kent, istediği ivmeyi bir türlü yakalamıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE)’na göre kentin 13 ilçesinden 8’i en az gelişmiş iller arasında ve diplerde yer alırken, 4 ilçesi de az gelişmiş ilçeler sıralamasında yer buldu. Sadece İpekyolu ilçesinin 2’inci kademede yer aldı.

Bütün bu olumsuz tablonun iyice analiz edilmesi gerektiğini dile getiren ve Van esnafının sorunlarının daha çok gündem haline gelmesi gerektiğini söyleyen İş İnsanı aynı zamanda Van Ticaret Odası Başkan Adayı Faruk Biner, "Ekonomik kaygılar, kişisel mali ve iş durumlarıyla ilgili belirsizlikler, esnafın ve iş dünyasında ciddi manada kayıplara neden oluyor. Bu kayıpların yaratmış olduğu durumları daha çok konuşmamız gerekir, daha fazla gündem haline getirmemiz gerekir." Diye Konuştu.

"İş Dünyasının Yatırımları Durma Noktasına Geldi"

Ekonominin bu denli zor dönemler yaşaması esnafımızı ayakta durmasında noktasında ciddi manada zorladığını dile getiren Biner, "Vanlı esnafımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları bilmekteyiz. Yaşanan bu sıkıntıları yakinen takip ediyoruz. Esnaf ve tacirimizin yatırım konusunda aldığı riskleri göz önünde bulundurduğumuzda birde üstüne ekonomik dalgalanmalar de eklenince iş dünyasının yatırımları durma noktasına gelmektedir. Bu sorun ve sorunlar Ekonomik kalkınma modelleri ile birlikte çözüme kavuşur. Çözüme kavuşacak bu sorunlar ile birlikte iş dünyası yatırımlarını daha güvenle yapabilecektir." Şeklinde Konuştu.

"Asıl konuşmamız gereken konular esnafımızın içinde olduğu sıkınıtılardır"

Başkan Adayı Biner, Van’ın temsiliyetinin daha güçlü bir şekilde ses çıkarması gerektiğini söyledi. Biner, sözlerine şöyle devam etti: "Van özelinde ise bu tarz ekonomik dalgalanmaların daha derin yaşanmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte inşaat sektörünün durgun gözükmesi esnaf için ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Van'ın asıl gündeminin bunun üzerine olması gerekirken sorumluların farklı sorunları gündeme alması memleketimiz adına üzücü bir hadisedir. Asıl konuşmamız gereken konular esnafımızın içinde olduğu sıkıntılar, asıl konuşmamız gereken konular tacirimizin içinde olduğu sorunlar, asıl konuşmamız gereken konular memleketimizin üretimi, yeni fabrikaların kurulması, yeni iş alanlarının oluşturulmasıdır."

"Memleketimizin temsilyeti samimi zeminler üzerine oluşması gerekir"

Samimi duygular ile ilin sorunlarının gündemde tutulması gerektiğini aktaran Biner, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Daha fazla nasıl turist çekebiliriz, daha fazla nasıl ilimizi doğru bir şekilde tanıtabiliriz. Tarihi yerleri projeler üreterek turizme nasıl kazandırabiliriz bunun üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekir. Memleketimizi sağlam bir ekonomik güç üzerine inşa edersek platformlarda sesimiz daha gür çıkacaktır. Sesimizin daha gür çıkması için ise memleketimizin temsiliyetinin samimi zeminler üzerine oluşması gerekmektedir. Ancak bu şekilde kentimizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Esnafımızın sorun ve sıkıntılarını dile getirebilecekleri ve çözüm bulacakları ortamları yaratmak adına samimi duygular ile ilimizin sorunlarını sürekli gündeme taşımak lazım."