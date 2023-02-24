Başkaleli muhtarlara sertifika verildi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün protokolü ile Başkale Halk Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Aile Okulu, Trafik Öğreniyorum ve İklim Değişikliği' projesi kapsamında, 69 mahalle muhtarına eğitim verildi.

Eğitimleri başarı ile tamamlayan muhtarlara sertifikaları verildi. Başkale Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler, Aile Okulu Projesi kapsamında muhtarlara aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım konuları üzerinde eğitimler verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim alan Başkale'deki kırsal ve merkez mahalle muhtarlarına sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle, Başkale Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Aile Okulu ve Trafik Öğreniyorum' kurslarında eğitimleri başarı ile tamamlayan 69 Mahalle muhtarına sertifikalarının verilmesinin ardında Muhtarlar proje kapsamında 'İklim Değişikliği' kursuna da katılacaklarını belirtmesiyle program son buldu.

Van Bölge Gazetesi