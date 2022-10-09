Başkaleli çocuklar İpekyolu'nu gezdi

Başkale ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen depremde zarar gören ve devlet desteğiyle kısa sürede yaraları sarılan ailelerin çocukları, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın daveti üzerine ilçeye geldi. Depremzede çocuklar, İpekyolu Belediyesinin içinde birçok ilki barındıran İpek Park'taki aktivitelerden ücretsiz şekilde yararlandı. Buradaki etkinliklerden gönüllerince eğlenen çocuklar, ilk kez tanıştıkları 7D sinema teknolojiyle heyecanlı dakikalar geçirdi. 3D gözlük takarak ve hareketli koltuklara oturan çocuklar, 7D sinemada eğlenceli vakit geçirdi.

Daha sonra İpek Park’ta yer alan ters evi ziyaret eden çocuklar, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çocuklar daha sonra buz pistinde paten eğitimi aldı ve paten kaydı. Mini trenle de yolculuk yapan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Depremzede çocuklar, kendilerini ilçeye davet eden ve kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’a teşekkür etti.