Başhekim Yavuzer istifa etti!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer görevinden istifa etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl başhekimliğe atanan Dr. Yavuzer, önceki dönem hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik’ten görevi teslim almıştı. Yavuzer'in, istifa nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kamil Yavuzer kimdir?

1986 Van Doğumlu olan Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. Kamil Yavuzer, İlk ve Ortaöğrenimini Van’da tamamladıktan sonra 2003-2010 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisansını tamamladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi unvanını alan Yavuzer, evli ve dört çocuk babasıdır.

Havadis