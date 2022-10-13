Başak kolejinden mavi kapak kampanyasına tam destek

Mavi kapak kampanyası kapsamında Başak koleji müdür yardımcısı Perihan Dost ile atılım grup mobilya firma sahibi Bahattin Polater'in kampanya kapsamında mavi kapak toplanmasın da öncülük ettiği ve Toplanan kapaklar İl Engelli Koordinatörü ve Memur Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkan Yardımcısı Kasım EMEK ve Gülay hanım aracılığıyla önceden belirlenen ailelere teslim edildi. Açıklama da bulunan, Bahattin Polater; "Halktan bu konu da duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

HABERDE İNSAN 13.10.2022, 10:17 13.10.2022, 10:46
Başak kolejinden mavi kapak kampanyasına tam destek

Yorumlar (1)
Tebessüm 4 saat önce
Başta Atılım Mobilya Beko bayi'ine kampanyaya öncülük ederek destek sağladığından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca kapakların toplanmasını sağlayan ve öğrencileri ile örnek çalışma başlatan başakşehir koleji ne teşekkür ederim.
Ürünlerin alınması dağıtılmasında da destek sağlayan Gülay Hanıma da ayrıca teşekkür ederim
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