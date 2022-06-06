Baran ailesinin acı günü

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Gazeteci Suat Baran’ın babası Muharrem Baran, önceki akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Suat, Murat ve Ferhat Baran’ın babaları Muharrem Baran’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Taziye yeri:

Mehmet Eryigit Camii İletişim:

Suat Baran: 0506 141 70 41

Murat Baran: 0536 316 64 94

Ferhat Baran: 0544 455 40 49