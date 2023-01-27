Bangladeşli çift, dünya mutfağının lezzetlerini Van Gölü sahiline taşıdı

Farklı ülkelerde ticaretle uğraşan çift, gerekli izinleri aldıktan sonra Bitlis'in Tatvan ilçesinde restoran açtı.

İlçeye yerleşen Pritom ve eşi Ata, Van Gölü sahilinde açtıkları restoranda birbirinden farklı yemekler hazırlıyor.

Pritom, doğayı ve sahil kesimlerini sevdikleri için Van Gölü kıyısını tercih ettiklerini söyledi.

Gerekli izinleri aldıktan sonra restoranı açtıklarını anlatan Pritom, "Ankara'da bir süre kaldıktan sonra buraya geldik. Van Gölü sahilini çok beğendik. Tatvan çok güzel, insanlar iyi. Dünya mutfağını buraya getirmek istedik. Eşimle restoran tasarımı ve gelecekle ilgili planlarımızı yaptık. Burada Avrupa, Amerika, İngiltere, Güney Asya, Orta Asya, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Çin, Kore, İtalya ve Türkiye, mutfağından yemek çeşitlerimiz var. Müslümanız ve dinimize uygun helal yemekler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Eşi Ata ise "İnsanların dünya mutfağındaki lezzetleri restoranımızda denemelerini istiyoruz. Gittiğimiz birçok yerde restoranımızdaki gibi tasarımlar gördük. O tasarımları buraya getirmek istedik. Buranın farklı bir tasarıma ihtiyacı olduğunu düşünmüştük. Ayrıca kışın insanların dışarıda oturup karın tadını birlikte çıkarabilecekleri bölümler oluşturduk." dedi.AA