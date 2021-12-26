Bahçesaray Kaymakamı Kundakçı'dan güvenlik güçlerine hediye
Van'ın Bahçesaray ilçesi Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı tüm güvenlik güçlerine yağmurluk hediye etti.
Bahçesaray'a geldiği ilk günden beri herkesimin kalbinde taht kuran Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, güvenlik korucularıyla bir araya gelerek onlara yağmurluk hediye etti. Büyük bir özveriyle görevlerini yürüten korucuların yağışlı havada fazla etkilenmemeleri için harekete geçen Kaymakam Kundakçı, temin ettiği yağmurlukları onlara hediye ederek görevlerinde başarılar diledi.İHA
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|18
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|19
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|26
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|19
|22
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|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
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|17. Rizespor
|18
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|19
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|20. Göztepe
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|Takımlar
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|17
|36
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|17
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|18
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|18
|22
|14. Boluspor
|18
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|P
|1. Man City
|18
|44
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