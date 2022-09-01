Aslan ailesinin acı günü
Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslan’ın annesi Besi Aslan hayatını kaybetti.
Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslan’ın annesi Besi Aslan hayatını kaybetti. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Besi Aslan’ın cenazesi, saat 11.00’da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınıp Yenişehir Camisi’ne getirileceği belirtildi.
Öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Aslan’ın cenazesinin Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği ifade edilirken, taziyenin Akköprü Taziye Evi’nde kabul edileceği belirtildi. Bizde WanHaber Ailesi olarak Merhume' ye Allah' tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
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