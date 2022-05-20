ASKF Başkanı Kıvanç'a moral ziyareti

Geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen ve başarılı bir ameliyat geçiren Kıvanç, serviste tedavi altına alındı. Servise alındıktan sonra sevenleri tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Kıvanç'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği belirtildi.

14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanan ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kıvanç, aniden ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden serviste gözetim altına alınan Kıvanç, sevenleri tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor.

Bu kapsamda Van Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Arif Özsoy, TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater ve hizmet müdürleri, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, moral verdi.

bölgegazetesi