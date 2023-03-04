Arvas: Diyanet’i iftiralarla yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur

Arvas, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşumun 99. Yıl dönümü münasebeti ile yaptığı açıklamada en köklü kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu gün yerine getirdiği hizmetler bakımından ülke insanımıza ve dünya Müslümanlarına karşı çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 99 yıldır ülke insanımıza ve ümmet coğrafyasına din hizmeti sunduğunu belirten Arvas, Dine ait işlerin yürütülmesi için kurumsal bir hüviyete her zaman ihtiyaç vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun dinî, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslâm dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, İbadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla kurulmuş ve bu güne kadar takdire şayan çalışmaları ile ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olmuştur.

Ülkemizin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlarımızın asimile olmadan, kendi öz kimliklerine bağlı kalmalarına ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim programları, seminer ve panellerle din hizmetinin sınırlarını genişleten Diyanet İşleri Başkanlığımız güzide bir devlet kurumumuzdur” ifadelerine yer verdi.

“DİN ALANI BOŞLUK KABUL ETMEZ”

Dünyanın ve ülkemizin çok ciddi dönüşümlerden geçtiğine dikkati çeken Arvas , “ Dünya çok ciddi siyasi, iktisadi, politik, askeri yenilenmelerden geçiyor. 100 yıl öncesinin şartları çerçevesinde geleceğe yürümemiz söz konusu değil. Din alanı boşluk kabul etmeyen bir alandır. Din alanını kaotik bir ortama dönüştürmek isteyen bir takım unsurlar var. Maalesef 15 Temmuz'da bunun ne kadar acıtıcı olabildiğini hep birlikte millet olarak gördük. Ama milletin feraseti, cesareti, dirayeti sayesinde bu aşıldı.

Dolayısıyla kurumsal bir yapı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemi bir kez daha anlaşıldı” ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığının tartışıldığı yine Diyanet’te sendika olur mu? Sorularının sorulduğu dönemlerden kısa sürede büyük yol kat edilerek yüzde 86 sendikalaşma ile kamu çalışanları içerisinde en yüksek sendikalaşma oranının Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olduğunu hatırlatan Arvas “Ülkemizin vaz geçilmez kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı bu gün sendikaların kendi işleyişleri içerisinde kuruma katkı sunduğunu, farklı çalışma alanlarıyla kurum için sendikanın bir avantaj olduğunu artık kabul ediyor. Sendika olarak bu bizim için son derece sevindiricidir ve yetkili sendika olarak bu anlayışın kabul edilmesinde katkımız yadsınamaz” dedi.

“MAKSATLI SALDIRILARA ASLA İZİN VERMEYİZ”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığından rahatsız olan bir kesimin sürekli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na, onun başkanına ve çalışanlarına karşı saldırı dilini kullandığını belirten Arvas “Ülkemiz asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir depremle sarsıldı. Her zorlu süreçte olduğu gibi deprem sürecinde de din görevlileri yine arama kurtarmadan, yemek dağıtımına, yaralı gönülleri teskin etmeden, cenaze defin işlemlerine hep sahada yer aldı. Dönüşümlü olarak görevlendirmeler halen devam ediyor.

Bütün bunlar ortadayken hala bölgede devlet nerede? Diyanet nerede? İftiralarını atanlar bu defada 30 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde düzenlenen 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ile ilgili olarak, “Diyanet'ten seçim uyarısı: ‘İktidara destek verin’” başlığıyla yalan ve iftiralarını manşetlere taşıdılar. Oysaki toplantının hiç bir bölümünde böyle bir ifade yer almadığı gibi toplantıda siyasi içerikli bir konuşma yapılmasının söz konusu olmadığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

İyi niyetten uzak maksatlı bir şekilde yapılan bu tür haberlere bu millet hiçbir zaman itibar etmedi, etmeyecek de… Diyanet İşleri Başkanlığımız da Diyanet çalışanları da sahipsiz değildir. Birliğimizi ve dirliğimizi bozguna uğratmaya çalışanlara da izin vermeyeceğimizi dün nasıl ki kararlı bir şekilde dile getirdiysek, bugün yine aynı kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Gerek yurt içinde gerekse ümmet coğrafyasında güzel hizmetlere imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını kutlayan Arvas “Kurumumuzun ve kurum çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve en güzel hizmeti sunabilmesi için kurum ve sendika olarak el ele verip çalışmalarımıza devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Diyanet İşleri Başkanlığı kurum olarak halkımızla el ele, yürek yüreğe yaraları sarmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi