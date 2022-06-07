Arvas: Dini değerler üzerinden kaos çıkarmak isteniyor

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, son günlerde medyada yer alan ve dini değerlere saygısızlık içeren paylaşımların bağlamından uzak ve provoke amaçlı olduğuna dikkati çekerek “Gençlerimizi çirkin planlarınıza alet etmeyin. Oynanmak istenen oyun çok açık. Dini değerler üzerinden kaos ortamı çıkarmak. Kimse bu oyuna gelmesin” dedi.

HABERDE İNSAN 07.06.2022, 16:57
Arvas: Dini değerler üzerinden kaos çıkarmak isteniyor

Diyanet-Sen Şube Başkanı Arvas, son günlerde üst üste yaşanan dini değerleri aşağılayan hakaret eden sosyal medya paylaşımlarının tesadüf olmadığını belirterek “Antalya’da bir lisede Yüce Kitabımızın gençler tarafından tekmelenmesi, bir üniversite öğrencisinin “Canım ailem paylaşımına Atatürk’ün kutsal Kâbemizin üstüne oturmuş görselinin eklenmesi, bir imam hatip okulunun salonunun okul aile birliği tarafından gelir amaçlı kiralanması ve ortaya çıkan nahoş görüntüler okullarımızın ve gençlerimizin birileri tarafından kaos ortamına malzeme yapılmaya çalışıldığını göstermektedir.

Gözümüzün bebeği, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, ortalığı karıştırmak, toplumu provoke etmek, kaos ortamı oluşturmak amacı güttüğü açık bir şekilde anlaşılan bu tür oyunlara gelmeyin. Görüntülerin bağlamından uzaklığı, özellikle çekilerek sosyal medya aracılığı ile yayılması bunları açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi.

Özellikle ilim yuvası olması gereken okullarda ve gençler arasında dini değerlere saldırının fütursuzca yapılmasının endişe verici olduğunu belirten Arvas, Milli Eğitim Bakanlığımızı, ailelerimizi göreve davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yaşanan olayları çok iyi incelemeli ve tahlil etmelidir. Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

En büyük görev ailelere düşmektedir. Çocuklarınızın, gençlerin kullanılmasına kesinlikle izin vermeyin. Hepimizin sağduyulu olması, aklı selim ile hareket etmesi gerekiyor. Ne dini değerlerimize düşünce özgürlüğü adı altına hakaret edilmesine izin verelim, ne de gençlerimizin kötü niyetli insanların elinde oyuncak olmasına izin verelim” şeklinde konuştu.

Bölgegazetesi

Yorumlar (4)
Vanlı 65 9 saat önce
Valla aileleri bilmemde imamların işi diğer tarafta çok zor kaç tane adamı müslüman ettiniz Kaç tane insanı doğru yola çağırıdınız cumada hutbe okumaktan başka ne yapıyorsunuz okuduğunuz hutbeyide doğru dürüst okuyamıyorsuz onu bile ezberlemek ten acizsiniz namaz kıldırma memurları aldığınız parayı hak ediyor musunuz
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Murat 9 saat önce
Ne kaosu hocam kendi elimizle yetiştirdiğimiz nesil Allah ıslah etsin inşAllah
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Tuşba 9 saat önce
Hadi oradan be müşrik. Menfaat ve mevki makama tapan insanlarsiniz be. Sen uydusu olduğun Müftü Nimetullah Arvas ile beraber o hakkına girdigin ve ekmeğine mani olup ihraçalrına sebep olduğunuz mazlum imamların hakkını ödeyin önce. Ahiret var be ahiret
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Xx 9 saat önce
Bi nutuk okuyun derim
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