Aras ailesinin mutlu günü

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan düğüne binlerce insan katıldı. Van’da bulunan düğün salonlarının davetlilere cevap veremeyecek bir durumda olduğunu önceden hesaplayan iş insanı ve Siyasetçi Abdullah Aras, davetlilere mahcup olmamak anlamında, yaklaşık on bin insanın yerleşebileceği Van Expo Fuar ve Kongre merkezini tercih etmesi, düğüne katılım sağlayan davetliler tarafından da oldukça memnuniyetle karşılandı.

İş insanı ve siyasetçi Abdullah Aras’ın oğlu Muhammet Aras, Perihan ailesinden Metin Perihan’ın kızı Zehra Perihan ile hayatlarını birleştirerek, bekârlığa elveda dediler.

10 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılan düğünde başta AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri, eğitim camiası, iş dünyası, sanayici, tüccar, esnaf, bilim dünyası, basın mensupları, işçi, memur ve genç girişimciler olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her kesimden insanlar Aras ailesinin düğününe katılım sağladı.

Genç çiftin nikahını Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman kıyarken, nikah şahitliğini ise birçok siyasetçi, iş adamı ve tanınmış isimler yaptı. Çok yoğun bir katılımın sağlandığı Aras ve Perihan ailesinin düğünü aynı zamanda bir ilke imza atarak, bir araya gelmesi mümkün olmayan isimleri bir araya getirdi.

Yoğun katılımdan dolayı masaları tek tek dolaşmayan damadın babası Abdullah Aras, sanatçılar için özel olarak oluşturulan sahneye çıkarak, davetlilere teşekkür konuşması yaptı. Düğüne teşrif eden tüm davetlilere kalben teşekkür ettiğini vurgulayan damadın babası iş insanı ve siyasetçi Abdullah Aras, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, eş, dost, akraba ve sevenlerine teşekkür ettiğini belirtti.

Düğüne katılım sağlayan misafirlere ikram edilen yemeğin ardından, gelin ve damada yapılan takı töreninden sonra, davetliler düğün yerinde ayrıldı. Davetlileri kapıda uğurlayan damadın babası Abdullah Aras, düğüne bu denli kalabalık ve yoğun bir ilginin gösterilmesi kendisini oldukça memnun ettiğini dile getirdi. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafları ile düğün son buldu.

WanHaber ailesi olarak genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Havadis