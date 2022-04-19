Alperen Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Van İl Başkanlığı, bu Ramazan ayında da aynı vazifesini yerine getirdi. İhtiyaç sahibi aileler için hazırlanan koliler, gönüller tarafından kendilerine ulaştırıldı.

Önceden tespit edilen aileleri sevindirdiklerini anlatan Van Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammed Nur Kaya "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alperenleri olarak, önceden tespit ettiğimiz yardıma muhtaç ailelere her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da yardım kolilerini ulaştırmanın haklı sevincini yaşıyoruz.

Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifade ettiği gibi, 'Bütün dünyanın, sosyal yardımlaşmaya büyük önem veren, sosyal dayanışma müesseselerini destekleyen, barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olan İslam'dan öğreneceği çok şey var' ifadesinden yola çıkarak, emanet olarak bizlere teslim edilen gıda kolilerini asıl sahiplerine ulaştırmanın haklı sevincini bu Ramazanda da yaşayabilmemize vesile olan İş adamlarımıza ve hayır sahibi vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

bölgegazetesi